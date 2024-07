Torna la CorriPavia, appuntamento il 13 ottobre. E nel 2025 un grande evento per i 500 anni della battaglia di Pavia

Pavia, 19 luglio 2024 – Si disputerà il 13 ottobre la CorriPavia. La nuova edizione di 10 chilometri e la mini CorriPavia è stata presentata oggi nella sala consiliare del palazzo Mezzabarba.

L’evento, che lo scorso anno ha assegnato i titoli di Campione Regionale Fidal Mezza Maratona Assoluti e Master, gode della qualità organizzativa di ASD Atletica 100 Torri Pavia, ed è da sempre molto apprezzato dagli atleti e dalla cittadinanza che partecipa con entusiasmo alle manifestazioni non competitive, così come dalle scolaresche, che qui si danno battaglia per il trofeo Mini Corri Pavia.

Alla presentazione è intervenuto il sindaco del Comune di Pavia, Michele Lissia: “Sono davvero contento che la CorriPavia torni anche quest’anno nelle strade della nostra città. Infatti la nostra amministrazione ritiene lo sport di fondamentale importanza: ha una valenza sociale e promuove l’aggregazione, al tempo stesso è strettamente legato alla buona salute dei cittadini. Per questi motivi abbiamo fatto di tutto per recuperare la CorriPavia già da quest’anno, una delle manifestazioni simboliche e storiche della nostra città che vede coinvolti migliaia di atleti e semplici amanti della corsa, pavesi e non, famiglie e persone di tutte le età”.

L’assessore allo sport Angela Barbara Gregorini ha invece aggiunto: “Nata nel 2001 da un’idea del due volte campione mondiale dei 3.000 metri indoor Genny Di Napoli e da sempre organizzata dall’Atletica 100 Torri, questa edizione anticipa le due edizioni che faremo nel 2025: una classica sempre a ottobre e una a febbraio/marzo per commemorare i 500 anni della battaglia di Pavia che prevederà un percorso speciale di collegamento fra Pavia, il castello di Mirabello e la cascina Repentita. Invito tutti ad iscriversi alla CorriPavia per condividere un momento di sport e socialità percorrendo le strade della nostra bella città”.

Visti i tempi sarà un’edizione ridotta come ha sottolineato il presidente di Atletica 100 Torri Pavia Franco Corona: “Speriamo serva a porre le basi per il 2025 per un grande evento in grado di mobilitare nella città ingenti risorse finanziare, strumentali e umane”