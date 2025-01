Toni Servillo a Pavia. Cosa ci faceva in città?

Pavia, 29 gennaio 2025 – In città per raccontare la battaglia di Pavia che è stata combattuta 500 anni fa, Toni Servillo che sarà la voce narrante del docufilm in programmazione il 24 febbraio, oggi si è fermato al ristorante Bardelli per la pausa pranzo. Accompagnato da Drupi e da alcuni ospiti illustri, il noto attore ha avuto la possibilità di assaggiare piatti tipici pavesi, tra cui naturalmente il risotto, mentre osservava lo scorrere del fiume.

La Battaglia di Pavia in fumetto scritto da Mino Milani, con disegni di Sergio Toppi

“Oggi abbiamo avuto a Pavia un “divo” d’eccezione – ha commentato il sindaco Michele Lissia che ha accompagnato Toni Servillo in visita ai Musei civici -. Non vedo l’ora di sentirlo raccontare la battaglia di Pavia in occasione dei 500 anni del conflitto che cambiò le sorti dell’Europa.

Tralascio l’emozione per aver incontrato colui che è senza dubbio il mio attore italiano preferito, che ha apprezzato in particolare il bellissimo modello ligneo del duomo di Pavia e “Ritratto d’uomo” l’opera di Antonello da Messina custodita in castello”. Il documentario sul conflitto tra l’esercito spagnolo e l’esercito francese sarà trasmesso da Sky Arte il 24 febbraio, giorno in cui nel 1525 la battaglia raggiunse il suo culmine.