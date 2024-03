Tavazzano, il Magnete dipinge muri contro bullismo e cyberbullismo

Tavazzano con Villavesco (Lodi), 22 marzo 2024 – Il Magnete di Tavazzano con Villavesco, associazione contro le prevaricazioni, lancia l’iniziativa ‘Lodigiano in colors TAG’.

Annamaria Sgorlon, presidente del sodalizio, ricorda: ”Nel 2023 abbiamo realizzato e distribuito panchine arcobaleno, dipinte con i colori, di significato, del nostro simbolo, ognuno contro una prevaricazione. Le ultime due erano state donate all’ospedale Maggiore di Lodi e continuano ad arrivarci nuove richieste tanto che, ad aprile, ne doneremo una alla neuropsichiatria infantile di Lodi e a seguire, a Pantigliate”. Sono tutte occasioni per raggiungere nuove potenziali vittime di bullismo e cyberbullismo, ascoltare le loro storie e intervenire per aiutare. Nel 2024 parte appunto “Lodigiano in colors TAG”: ”Questa volta dipingeremo parti di muro concesseci dagli enti locali, che siano di scuole o di altri edifici - continua – abbiamo già 20 Comuni aderenti e per questo è già stata chiusa la possibilità di partecipare. Essendo noi, infatti, tutti volontari, non bastavano le forze per accettare ulteriori incarichi. Artisti del territorio dipingeranno quindi murales, in 20 Comuni, a tema bullismo e cyberbullismo e chiunque, passando durante i vari appuntamenti, potrà lasciare sul muro impronte di mani colorate con i colori del Magnete, in segno di solidarietà” assicura.

Sabato 23 marzo i volontari inizieranno col dipingere un muro bianco alle medie Spezzaferri di Lodi, dove l’artista Eliana di Lodi sarà a lavoro dal mattino. I ragazzi potranno vedere i lavori, saranno presenti educatori e volontari e gli intervenuti che racconteranno le loro storie. “Sarà un bellissimo momento di condivisione- insiste- Eliana è conosciuta perché aveva vinto un contest, ‘Tavazzano in art’. All’epoca avevamo dipinto 365 metri quadrati di un muro in via Primo maggio – ricorda Sgorlon- E lei aveva disegnato occhi blu, rappresentando l’inquinamento”. Sempre il 23 marzo 2024, alle 16, chiunque potrà poi lasciare la sua impronta di colore ed esprimere il proprio pensiero.