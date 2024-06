Supermercati Lombardia aperti il 2 giugno 2024: ecco quali sono e gli orari

Milano, 1 giugno 2024 – Il 2 giugno, quest’anno cade di domenica e di conseguenza la maggior parte degli esercizi commerciali potrebbero essere chiusi: è Festa della Repubblica Italiana istituita per ricordare la data del referendum istituzionale del 1946, con il quale gli italiani decisero quale forma di Stato (monarchia o repubblica) dare al Paese. Nonostante la celebrazione, molti supermercati saranno aperti, in alcuni casi solo mezza giornata. Non ci sono regole fisse, ogni catena decide il proprio programma. Ecco una guida dove poter andare a fare la spesa tra i principali supermercati e ipermercati aperti in Lombardia. Il consiglio è quello di controllare gli orari dei vari negozi, dalle app, dai siti o più semplicemente con una telefonata.

I punti vendita Aldi prevedono in molti casi l’apertura domenicale, anche se con un orario straordinario, diverso da quello infrasettimanale. Sul sito principale e trovate le informazioni sul negozio aperto più vicino a voi.

Il 2 giugno i punti vendita Bennet saranno aperti. Per conoscere gli orari è possibile consultare il sito bennet.com oppure di scaricare l’App Bennet spesa online e prendere visione delle aperture e chiusure dei punti vendita nella zona di interesse.

Carrefour per domenica il 2 giugno non da un’indicazione unica per supermercati, ipermercati e minimarket. Diversi punti vendita della catena rimarranno aperti tutto il giorno, ma gli orari durante le festività potrebbero subire variazioni: Carrefour invita a chiamare per maggiori informazioni. Sul sito potete trovare i contatti del negozio a voi più vicino.

I punti vendita Coop che normalmente sono chiusi la domenica resteranno chiusi, aperta invece la sede Coop di via Ornato a Milano con orario straordinario dalle 9 alle 13. Tutte aperte le Ipercoop dalle 8.30 alle 20. Sul sito, nell’apposita sezione, potete controllare se il vostro supermercato vicino a casa è aperto.

Nei supermercati a insegna Conad le aperture (e gli orari) in occasione delle festività vengono decise singolarmente dai gestori di ciascun punto vendita, nella mappa che trovate sul sito è possibile cercare informazioni sui singoli negozi della catena.

Molti punti vendita Despar apriranno domenica 2 giugno, ognuno con orari differenti: il suggerimento è sempre quello di andare sul sito della catena e verificare l’orario di ogni singolo negozio.

Domenica 2 giugno tutti i negozi Esselunga effettueranno l’orario 8:00-20. Esselunga all’interno di Merlata Bloom Milano sarà aperto dalle 8 alle 22. Saranno aperte con orario 8-14 le seguenti LaEsse: viale Montenero a Milano, Corso Italia, Via Melchiorre Gioia e Viale Teodorico. Sarà chiuso il negozio EsselungaLab all’interno di Mind Milano.

Per i supermercati Eurospin non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo il 2 giugno. Si consiglia di chiamare il punto vendita della propria zona per verificare se sono previste aperture straordinarie.

La catena Il Gigante avrà i suoi punti vendita in apertura il 2 giugno, in alcuni casi con orari diversi dal classico continuato 8-20. Sul sito ufficiale, è possibile consultare una sezione dedicata alle aperture straordinarie.

Il 2 giugno, gli Ipermercati saranno aperti nei centri commerciali come Arese e Orio (fino alle 22), Milano Portello e Serravalle (fino alle 21), aperti anche nella gran parte delle città, con i consueti orari e con aperture in orario speciale. Sulla mappa del sito è possibile trovare le informazioni dei singoli punti vendita.

I punti vendita Lidl saranno aperti anche il 2 giugno con i consueti orari della domenica. Dalla app Lidl è possibile consultare gli orari dei singoli punti vendita della catena.

I punti Pam Panorama saranno aperti il 2 giugno, con orario dalle 9 alle 21, variabile in base al punto vendita. Qui potete controllare gli orari osservati dai diversi negozi dove poter fare la spesa.

I supermercati Penny Market sono aperti il 2 giugno. Sul sito della catena è possibile verificare gli orari di ciascun punto vendita.

Aperti gli Unes domenica 2 giugno. Per verificare gli orari di ciascun punto vendita è possibile collegarsi al sito della catena di supermercati.