Superenalotto, i numeri ritardatari: la combinazione impossibile. Uscirà il 56?

Milano, 8 maggio 2024 – Superenalotto, il jackpot supera quota 100 milioni di euro: domani sera infatti sono in palio per chi dovesse centrare il “6” 100milioni e 800mila euro. Anche l’estrazione di ieri sera, martedì 7 maggio, ha regalato solo tre “5” da 63.441,58 euro L’ultimo “6” è del novembre 2023 e venne realizzato a Rovigo,

Ma vediamo quali sono i numeri che vengono estratti con maggior frequenza: 86-6-77-85- 81-55.

E in assoluto quali sono i numeri “ritardatari “tra i sei estratti? Ecco i primi sei, con il 56 in pole dopo che nella scorsa estrazione nella sestina vincente è stato pescato il 21.

56 manca da 51 concorsi

manca da 51 concorsi 35 manca da 54 concorsi

manca da 54 concorsi 71 manca da 47 concorsi

manca da 47 concorsi 37 manca da 46 concorsi

manca da 46 concorsi 89 manca da 46 concorsi

manca da 46 concorsi 29 manca da 45 concorsi

In assoluto il numero che ha mancato più estrazioni è il 24 rimasto fuori dalla schedina per 127 volte consecutive

E come Superstar quali sono i tre numeri che mancano da più tempo?

18

87

45

Quindi la combinazione “impossibile” per questa sera è : 56 - 35 –71- 37 – 89 – 29 e numero superstar 18

Jackpot da 100 milioni

Il Jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 100 milioni di euro. Dal 1997 – anno di nascita del gioco, oggi gestito in concessione da Sisal – a oggi quasi tutte le regioni italiane sono state teatro di almeno una vincita fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta e il Molise. Tutte godono infatti del “primato” di non essere ancora state baciate dalla fortuna.

La Campania è invece detentrice del record di Jackpot vinti: ben 19 di cui 14 tutti concentrati nella provincia di Napoli. Segue il Lazio con 16 vittorie, di cui 13 registrate nella sola provincia di Roma: l’ultima risale però al 2012. Chiude invece la Top3 delle regioni più fortunate d’Italia l’Emilia-Romagna con 13 Jackpot vinti e ripartiti in quasi tutte le province con un primato sulla zona di Bologna: ben 5.

Ben posizionate la Puglia e il Veneto con 10 Jackpot vinti, la Toscana con 9, il Piemonte, la Lombardia e le Isole con 7 e la Calabria con 6. Basilicata e Liguria sono, invece, le uniche due regioni dove, in questi 26 anni di storia, è stato vinto un solo Jackpot. In testa rispetto alla Basilicata e alla Liguria, c’è l’Abruzzo con 4 vittorie, il Friuli-Venezia Giulia con 3 e Umbria e Marche con 2.

Ricordatevi sempre di giocare con molta moderazione e che il gioco può creare dipendenza.