Superenalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, martedì 28 novembre

Con la nuova settimana torna anche la prima estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Dopo il “6” da 85 milioni centrato a Rovigo solo 12 giorni fa, riparte la caccia alla sestina vincente che oggi vale 21,6 milioni di euro.

Un montepremi che, se nessuno dovesse intaccare nei concorsi di questa settimana, potrà arricchirsi ulteriormente grazie alle estrazioni straordinarie in programma durante il ponte dell’Immacolata (qui tutti i dettagli sulle nuove date e su come riscuotere). Nell’ultima estrazione di venerdì 24 non ci sono stati né “5+1” né “6”.

Segui con noi l’estrazione in diretta dalle 20 (articolo in aggiornamento)

Superenalotto, i numeri vincenti

14 52 67 6 49 68

Numero Jolly 80

Numero SuperStar 25

Tutte le ruote del Lotto

BARI 66 17 47 32 54

CAGLIARI 2 4 78 89 53

FIRENZE 18 15 51 78 14

GENOVA 45 35 65 44 83

MILANO 77 82 64 49 68

NAPOLI 1 46 84 27 41

PALERMO 6 28 54 49 57

ROMA 31 60 86 24 55

TORINO 6 76 59 85 54

VENEZIA 14 60 43 33 89

NAZIONALE 65 2 15 59 1