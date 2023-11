Superenalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi, giovedì 23 novembre

Dopo l’annuncio delle due estrazioni straordinarie previste per il periodo di Sant’Ambrogio (qui tutti i dettagli per scoprire le date e come ritirare i premi), la concentrazione torna sull’estrazione di stasera, giovedì 23 novembre, che per il tanto agognato “6” mette in palio un jackpot di 21 milioni di euro.

Nel primo concorso settimanale, andato in scena martedì 21, nessuno ha centrato la sestina vincente nè il “5+1”. Rimane comunque recente l’ultimo “6”, preso a Rovigo nell’estrazione di giovedì scorso: il fortunato giocatore centrando i sei numeri estratti si è assicurato un bonifico da 85 milioni di euro.

Superenalotto, i numeri vincenti

1 37 61 68 71 83 Numero Jolly 52

Numero Superstar 25

Tutte le ruote del Lotto

BARI 19 81 80 87 34 CAGLIARI 12 6 25 28 46 FIRENZE 33 63 17 2 32 GENOVA 30 63 3 21 56 MILANO 26 20 86 70 56 NAPOLI 72 29 22 28 67 PALERMO 86 74 88 66 84 ROMA 3 40 87 54 60 TORINO 20 7 22 73 32 VENEZIA 81 15 76 22 42 NAZIONALE 81 63 1 5 4

I numeri del 10eLotto

3 6 7 12 15 17 19 20 25 26 29 30 33 40 63 72 74 80 81 86 Numero Oro: 19 Doppio Oro: 19 81 Extra: 2 21 22 28 32 34 46 54 56 66 70 73 76 87 88 Gong: 81