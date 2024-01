SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi, martedì 16 gennaio: tutti i numeri vincenti

Riparte la settimana e, di conseguenza, tornano le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Questa sera migliaia di giocatori sognano il jackpot: indovinare la sestina vincente può voler dire portare a casa 49,3 milioni di euro.

Nell’ultima estrazione di sabato 13 gennaio, la dea bendata ha regalato un “5” dal valore di 210mila euro. L’ultimo colpo grosso è stato a Rovigo, a novembre dell’anno scorso, quando un fortunato giocatore si è assicurato l’intera posta dal valore di 85,1 milioni con una schedina da 3 euro (9, 10, 19, 40, 52, 56, la combinazione che gli regalò la grande gioia). In generale, nel 2023, il “6” è stato centrato per quattro volte. Che questa sera sia la volta buona per inaugurare le vincite nel 2024? Seguite con noi l’estrazione in diretta.

Articolo in aggiornamento

SuperEnalotto, la sestina vincente

21 59 51 39 68 86

Numero Jolly 63

Numero Superstar 48

Tutte le ruote del Lotto

BARI 12 81 53 65 3 CAGLIARI 40 27 45 7 84 FIRENZE 1 45 66 51 48 GENOVA 32 19 88 35 16 MILANO 65 36 4 69 87 NAPOLI 18 35 78 74 36 ROMA 53 61 11 26 14 TORINO 35 63 43 14 16 VENEZIA 42 35 59 47 40 NAZIONALE 3 61 13 75 46