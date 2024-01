SuperEnalotto e Lotto oggi, estrazione e numeri vincenti di giovedì 18 gennaio

È giovedì e tornano SuperEnalotto e Lotto. Dalle 20 andrà in scena il secondo appuntamento settimanale con la fortuna. Migliaia di giocatori infatti sperano di avere tra le mani i sei numeri che potrebbero cambiargli la vita: stasera infatti chi centrerà il jackpot si assicurerà un montepremi pari a 50,022 milioni di euro.

Nell’ultimo concorso ben cinque giocatori hanno preso un “5”, che gli è valso poco meno di 7mila euro ciascuno. L’ultimo colpo grosso è stato registrato a Rovigo, a novembre dell’anno scorso, quando un fortunato giocatore si è assicurato l’intera posta dal valore di 85,1 milioni con una schedina da 3 euro (9, 10, 19, 40, 52, 56, la combinazione che gli regalò la grande gioia). In generale, nel 2023, il “6” è stato centrato per quattro volte. Che questa sera sia la volta buona per inaugurare le vincite nel 2024 e per cambiare la vita di un fortunato giocatore? Seguite con noi l’estrazione in diretta.

Articolo in aggiornamento