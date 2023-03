Superenalotto e Lotto, estrazione e numeri vincenti di oggi sabato 4 marzo

Superenalotto, la combinazione vincente

Milano - Riparte la caccia al Jackpot del Superenalotto che per l’estrazione di oggi metteva in palio 62,7 milioni di euro. Nessuno ha azzeccato né la sestina vincente né il 5+1. Il montepremi per il prossimo concorso sale così a 64 milioni di euro.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi sabato 4 marzo 2023:

4 - 22 - 24 - 29 - 49 - 58

Numero Jolly: 69

Numero Superstar: 8

Le quote

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0

Punti 5+1: 0

Punti 5: 9 vincono 33.792,54 euro

Punti 4: 1.216 vincono 267,36 euro

Punti 3: 43.484 vincono 21,79 euro

Punti 2: 622.985 vincono 5 euro

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0

Punti 5+SB: 0

Punti 5SS: 0

Punti 4SS: 10 vincono 26.736 euro

Punti 3SS: 261 vincono 2.179 euro

Punti 2SS: 4.071 vincono 100 euro

Punti 1SS: 25.271 vincono 10 euro

Punti 0SS: 51.457 vincono 5 euro

SECONDA CHANCE E WINBOX

Vincite Seconda Chance 50 Euro: 180 vincono 9.000 euro

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 27.114 vincono 81.342 euro

Vincite WinBox 1: 3.488 vincono 87.200 euro

Vincite WinBox 2: 333.253 vincono Euro: 677.416 euro

Lotto e 10eLotto

Ecco l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 4 marzo 2023

BARI 67 - 36 - 33 - 8 - 3

CAGLIARI 12 - 80 - 3 - 87 - 76

FIRENZE 48 - 70 - 76 - 53 - 64

GENOVA 59 - 90 - 10 - 18 - 15

MILANO 14 - 62 - 45 - 69 - 23

NAPOLI 90 - 85 - 38 - 12 - 21

PALERMO 62 - 49 - 15 - 89 - 25

ROMA 33 - 57 - 10 - 40 - 5

TORINO 17 - 42 - 66 - 53 - 36

VENEZIA 42 - 29 - 88 - 9 - 54

NAZIONALE 7 - 48 - 51 - 72 - 25

Ecco i numeri del 10eLotto estratti oggi sabato 4 marzo 2023

3 - 10 - 12 - 14 - 17 - 29 - 33 - 36 - 42 - 48 - 49 - 57 - 59 - 62 - 67 - 70 - 76 - 80 - 85 - 90

Numero oro: 67

Doppio oro: 67 - 36