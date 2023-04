Superenalotto e Lotto, estrazioni e numeri vincenti di oggi sabato 1 aprile

Riparte la corsa al Jackpot del Superenalotto. Oggi, sabato 1 aprile, la dea bendata non ha fatto registrare nessun 6 né 5+. Ma ecco la combinazione vincente: 5, 22, 36, 47, 73, 75. Numero Jolly 51, Superstar 78. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 11.300.000 euro. Ecco le quote del concorso Superenalotto/Superstar n. 39 di oggi:

Superenalotto

I Punti

6: NESSUNO Punti 5+: NESSUNO Punti 5: 9 totalizzano Euro: 30.309,09 Punti 4: 879 totalizzano Euro: 471,35 Punti 3: 33.448 totalizzano Euro: 29,08 Punti 2: 512.792 totalizzano Euro: 5,06 SUPERSTAR Punti 6SB: NESSUNO Punti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNO Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 47.135,00 Punti 3SS: 166 totalizzano Euro: 2.908,00 Punti 2SS: 2.352 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 14.998 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 32.156 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Seconda Chance 50 Euro: 159 totalizzano Euro: 7.950,00 Vincite Seconda Chance 3 Euro: 23.980 totalizzano Euro: 71.940,00 Vincite WinBox 1: 3.200 totalizzano Euro: 80.000,00 Vincite WinBox 2: 302.692 totalizzano Euro: 614.950,00 Totale vincite Seconda Chance: 24.139 Totale vincite WinBox: 305.892 Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 11.300.000,00.

Lotto

Ecco le estrazioni di oggi sabato 1 aprile: BARI – 52 14 45 40 38 CAGLIARI – 15 20 71 22 47 FIRENZE – 38 16 49 22 29 GENOVA – 35 66 75 33 41

MILANO – 82 61 85 58 72 NAPOLI – 52 76 03 67 57 PALERMO – 65 48 73 27 45 ROMA – 03 43 74 27 20 TORINO – 06 61 63 88 68 VENEZIA – 46 36 19 13 76 NAZIONALE – 06 05 21 65 66

10eLotto

Numeri vincenti: 03 06 14 15 16 20 35 36 38 43 45

46 48 52 61 65 66 71 76 82 NUMERO ORO: 52 DOPPIO ORO: 52 14