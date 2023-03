Superenalotto e Lotto, estrazione e numeri vincenti di oggi martedì 28 febbraio

Superenalotto, l'estrazione di oggi

Milano - Riparte la caccia al Jackpot del Superenalotto che per l’estrazione di oggi metteva in palio 60,1 milioni di euro. Nell’estrazione di oggi martedì 28 febbraio 2023 non ci sono stati né 6 né 5+1. Per il prossimo concorso il Jackpot sale così a 61,3 milioni.

Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi martedì 28 febbraio 2023:

16 - 50 - 49 - 73 - 47 - 7

Numero Jolly: 45

Numero Superstar: 41

LE QUOTE

SUPERENALOTTO

Punti 6: 0

Punti 5+: 0

Punti 5: 10 vincono 25.163,06 euro

Punti 4: 960 vincono 275,77 euro

Punti 3: 32.157 vincono 24,25 euro

Punti 2: 474.204 vincono 5,05 euro

SUPERSTAR

Punti 6SB: 0

Punti 5+SB: 0

Punti 5SS: 0

Punti 4SS: 0

Punti 3SS: 16 vincono 2.425 euro

Punti 2SS: 2.224 vincono 100 euro

Punti 1SS: 13.920 vincono 10 euro

Punti 0SS: 29.868 vincono 5 euro

Lotto

Ecco l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi martedì 28 febbraio 2023

BARI 1 - 87 - 20 - 61 - 66

CAGLIARI 48 - 54 - 23 - 85 - 9

FIRENZE 5 - 84 - 85 - 14 - 74

GENOVA 87 - 3 - 63 - 59 - 21

MILANO 10 - 32 - 7 - 9 - 12

NAPOLI 43 - 47 - 1 - 60 - 89

PALERMO 40 - 76 - 85 - 69 - 51

ROMA 70 - 74 - 48 - 88 - 64

TORINO 18 - 72 - 34 - 48 - 19

VENEZIA 61 - 47 - 75 - 25 - 57

NAZIONALE 57 - 69 - 71 - 35 - 27

10eLotto

Ecco i numeri vincenti del 10eLotto di oggi martedì 28 febbraio 2023

1 - 3 - 5 - 10 - 18 - 20 - 23 - 32 - 40 - 43 - 47 - 48 - 54 - 61 - 70 - 72 - 74 - 76 - 84 - 87

NUMERO ORO: 1

DOPPIO ORO: 1 - 87