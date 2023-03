Superenalotto e Lotto: estrazione e numeri vincenti di oggi sabato 18 marzo

Superenalotto

Nuova estrazione oggi, sabato 18 marzo, per il Superenalotto. In quest’ultimo concorso il Jackpot è arrivato a quota 70,2 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 16 febbraio scorso, quando 90 giocatori si sono divisi il Jackpot dei record da 371 milioni acquistando una quota da 5 euro sulla Bacheca Sistemi Sisal.

Questa la combinazione vincente di oggi sabato 18 marzo 2023:

35 - 37 - 43 - 47 - 69 - 73

Numero Jolly: 16

Numero Superstar: 47

Le quote

Superenalotto

Punti 6: In aggiornamento

Punti 5+: In aggiornamento

Punti 5: In aggiornamento

Punti 4: In aggiornamento

Punti 3: In aggiornamento

Punti 2: In aggiornamento



Superstar

Punti 6SB: In aggiornamento

Punti 5+SB: In aggiornamento

Punti 5SS: In aggiornamento

Punti4SS: In aggiornamento

Punti 3SS: In aggiornamento

Punti 2SS: In aggiornamento

Punti 1SS: In aggiornamento

Punti 0SS: In aggiornamento

Lotto e 10eLotto

Ecco l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 18 marzo 2023

BARI 20 - 63 - 79 - 29 - 53

CAGLIARI: 6 - 47 - 1 - 66 - 83

FIRENZE: 67 - 80 - 15 - 74 - 62

GENOVA: 28 - 29 - 33 - 7 - 8

MILANO: 66 - 77 - 44 - 61 - 84

NAPOLI: 61 - 71 - 64 - 41 - 67

PALERMO: 37 - 5 - 29 - 57 - 1

ROMA: 61 - 77 - 28 - 27 - 37

TORINO: 78 - 13 - 49 - 8 - 43

VENEZIA: 60 - 78 - 75 - 52 - 23

NAZIONALE: 61 - 62 - 16 - 45 - 36

10eLotto, i numeri vincenti di oggi sabato 18 marzo 2023:

1 – 5 – 6 – 13 – 15 – 20 – 28 – 29 – 37 – 47 – 60 – 61 – 63 – 66 – 67 – 71 – 77 – 78 – 79 – 80

Numero oro: 20

Doppio oro: 63