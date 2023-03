Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni con un sistema: 90 i vincitori. Ecco dove

Milano, 17 febbraio 2023 - Caccia grossa finita: dopo più di un anno e mezzo, è tornato il 6 del SuperEnalotto - segnala l'agenzia Agimeg -. Il jackpot da record da 371 milioni di euro è stato vinto nel concorso di oggi giovedì 16 febbraio.La vincita record è stata realizzata con un sistema da 90 quote di 5 euro l'una predisposto sulla Bacheca Sistemi Sisal. Il sei si è aggiudicato 371.133.424,51 euro mentre 12 punti 5 si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 euro. La sestina milionaria è: 1-38-47-52-56-66. Il numero Jolly è il 72, il SuperStar 23. Vincita divisa in 90 Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato quindi ancora una volta con la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Ben 90 giocatori si sono divisi il jackpot, spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro e portandosi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro. Dove sono state vendute le schedine 6 quote: Atripalda (Avellino) 5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata) 3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma) 2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant'Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli) 1 quota: Genova; Milano (3...