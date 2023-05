Sulle linee pavesi arriva il treno Donizetti che consuma meno energia

Milano, 24 maggio 2023 – Con l’ingresso in servizio del nuovo treno monopiano Donizetti sulle linee Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza, da oggi le linee pavesi vedono circolare tutte e tre le tipologie di convogli acquistati da Regione Lombardia per il servizio ferroviario lombardo. Il Donizetti, sul quale oggi ha viaggiato l'assessore ai trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, accompagnato dall’amministratore delegato di Trenord Marco Piuri e dal presidente del gruppo FNM Andrea Gibelli, a bordo della prima corsa partita alle 11,47 da Milano Greco Pirelli e giunta a Pavia alle 12,25.si aggiunge a due convogli Colleoni a motore diesel-elettrico, che nello scorso weekend sono entrati in servizio sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno, e ai Caravaggio ad alta capacità che da dicembre circolano sulla Milano-Pavia-Voghera-Alessandria. Da domenica 11 giugno, con il cambio orario, sulle linee del Pavese e per Piacenza saranno introdotti altri nuovi convogli, portando un miglioramento significativo del comfort offerto ai viaggiatori. Realizzato da Alstom, Donizetti è un convoglio monopiano con 260 posti a sedere, accessibile per i passeggeri a ridotta mobilità, dotato di prese elettriche e Usb e di postazioni dedicate per biciclette. Consuma il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione di convogli; la chiusura delle porte è programmata per evitare la dispersione termica e l’illuminazione a Led si regola automaticamente sulla base della luce esterna. Da domani il convoglio effettuerà sulla linea Milano-Pavia-Stradella sei corse al giorno, dal lunedì al venerdì; è il 23% dell’offerta complessiva di 26 corse (Milano Greco Pirelli 6.33-Stradella 7.49; Stradella 8.55-Milano Greco Pirelli 10.13; Milano Greco Pirelli 11.47-Stradella 13.08; Stradella 13.55-Milano Greco Pirelli 15.16; Milano Greco Pirelli 15.47-Stradella 17.08; Stradella 17.55-Milano Greco Pirelli 19.16). Sono previste con Donizetti anche due corse serali sul collegamento Milano-Lodi-Piacenza: 10883 Milano Greco Pirelli 20.12-Piacenza 21.23 e 10886 Piacenza 22.07-Milano Greco Pirelli 23.18. I nuovi treni Colleoni a motore diesel-elettrico in servizio da venerdì 19 e sabato 20 effettuano dal lunedì al sabato otto corse al giorno sulla linea non elettrificata Pavia-Codogno – pari al 36% dell’offerta complessiva. È servita dai nuovi convogli Colleoni anche una corsa sulla linea Codogno-Cremona, di connessione con il deposito Trenord a Cremona per il rifornimento, la pulizia e la manutenzione dei mezzi. Da dicembre tre convogli doppio piano ad alta capacità Caravaggio circolano sulla linea Milano-Pavia-Voghera-Alessandria, su cui effettuano circa il 70% delle corse.