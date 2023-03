Si asciuga i capelli: folgorato dal phon. Così è morto Angelo Facondo di Palazzolo sull’Oglio

Inutile l'intervento dei soccorritori

Palazzolo sull’Oglio (Brescia) – 27 marzo 2023 – Tragedia a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, nella giornata di domenica quando un uomo di 64 anni, Angelo Facondo, è rimasto fulminato mentre utilizzava un asciugacapelli.

Il dramma

L’uomo si trovava nella sua abitazione di via Arno a Palazzolo quando, probabilmente per un corto circuito, si è generata una scossa elettrica che lo ha ucciso. Angelo Facondo, che in Franciacorta era molto conosciuto, era nel bagno di casa, dove aveva appena fatto la doccia ed era intento ad asciugarsi i capelli con il phon quando è accaduta la tragedia che non gli ha lasciato scampo.

Soccorsi inutili

Il salvavita, almeno secondo i primi rilievi, non sarebbe scattato. La moglie appena visto il marito folgorato a terra ha chiesto aiuto al numero unico 112, che ha inviato sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per Facondo però non è stato possibile fare nulla.

I funerali

La camera ardente è allestita alla casa del commiato Le Calle di Palazzolo sull’Oglio. I funerali si terranno martedì mattina alle 9.30 nella chiesa di San Giuseppe.

Il precedente

Nel novembre dello scorso anno a Bari in circostanza simili è morto il 31enne Leonardo Schingaro. Rientrato dalla partita di calcetto per farsi la doccia a casa, il giovane pugliese è stato folgorato da una scarica elettrica nella sua abitazione nel quartiere Japigia dove l'intervento dei soccorritori del 118 è risultato inutile.