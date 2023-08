Seveso, mamma e figlio aggrediti dal pitbull di casa: alla dona strappato un pezzo di orecchio

Seveso (Monza Brianza) – Terrore per una famiglia a Seveso quando uno dei due cani pitbull di casa ha improvvisamente aggredito la madre di 69 anni e il figlio 43enne.

Poco dopo la mezzanotte, in un appartamento di Seveso ,un cane di razza Il pitbull si è scagliato contro due delle tre persone della sua cerchia familiare. La donna è stata soccorsa con lacerazioni alla mano, all’orecchio e alla coscia, mentre il figlio ha riportato gravi lesioni alla mano. L’attacco del cane sarebbe avvenuto senza alcun apparente motivo, lasciando la famiglia spaventata e in preda al panico. Alla donna ha staccato pure un pezzo di orecchio.

Nell'appartamento vivono la mamma di di 69 anni e i due figli di 43 e 46 anni. Con loro vivono due pitbull. Qui, senza alcun apparente motivo, uno è diventato aggressivo scagliandosi prima sul figlio più giovane che ha cercato di allontanarlo, ma ha subìto gravi lesioni alla mano e al braccio a causa dei morsi. La madre, sentendo le urla, è accorsa nella camera del figlio e ha cercato di calmare il suo cane. Ma è stata aggredita pure lei. La donna è stata azzannata rimediando profonde lacerazioni alla mano e addirittura l'animale le ha staccato un pezzo d'orecchio.

A un certo punto, per fortuna, il pitbull è uscito dalla camera per entrare in bagno e i due famigliari lo hanno rinchiuso. Sanguinanti, hanno chiamato il 112, sono intervenuti carabinieri del Nucleo Radiomobile di Seveso che quando sono accorsi a sirene spiegate e hanno visto madre e figlio sanguinanti, hanno allertato il 118. I due sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.

La ditta Fusi di Lissone si è occupata di portare il cane aggressivo e pericoloso via dalle mura domestiche. L'altro pitbull non ha manifestato alcun segno di rabbia ed è rimasto tra le mura domestiche, mentre il cane aggressivo che si è reso reo dell'attacco ai suoi due padroni verrà sottoposto a un periodo di osservazione, come previsto dalla normativa in questi casi. Non risultano, dai primi accertamenti, precedenti episodi di aggressività manifestati dal cane contro delle persone. Sull'accaduto sono in corso anche le verifiche dei carabinieri della Compagnia di Seregno.