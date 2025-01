Più attenzione ai celiaci lombardi. Gli studenti del Cfpa di Casargo salgono sulla cattedra in Regione

Gli studenti in cattedra a dettare legge sulla celiachia, i politici sui banchi del Consiglio regionale a prendere nota. Le ragazze e i ragazzi dell’Alberghiero della Valsassina guidati dal presidente del Cfpa di Casargo Francesco Maria Silverij e da Alan Vaninetti hanno partecipato ai lavori della IX Commissione regionale Sostenibilità sociale, dove è in discussione una proposta di legge regionale per i celiaci. L’obiettivo è migliorare la diagnosi, le cure e il supporto per i celiaci, oltre che i servizi per loro, compresi quelli offerti al ristorante e nelle mense scolastiche. In Lombardia ci sono più di 46mila celiaci, un lombardo su 200 è cioè celiaco. Dal Cfpa hanno condiviso la loro esperienza: da tempo all’Alberghiero si studiano menù, preparazioni e piatti a misura di celiaci. A Casargo si è svolto anche il National Nutrition Summit, con gli esperti dell’Aic, Associazione Italiana Celiachia, ricercatori, chef e imprenditori della ristorazione, per una masterclass completamente dedicata alla cucina gluten free. "La decisione di organizzare un summit sulla celiachia è nata dalla profonda volontà di trasmettere ai nostri studenti non solo le competenze pratiche necessarie, ma anche una consapevolezza sociale che li renda attenti alle esigenze di chi vive con questa condizione sempre più diffusa – spiega Francesco Maria Silverij – Prestare attenzione alla contaminazione e adottare pratiche responsabili è essenziale per formare professionisti competenti e capaci di offrire un servizio inclusivo e di alta qualità". "Questa patologia non riguarda solo la salute fisica delle persone, è anche una questione sociale – sono le parole del consigliere Giacomo Zamperini - Cruciale è la sensibilizzazione e l’educazione". D.D.S.