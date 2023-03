Sciopero Trenord il 19 marzo 2023 senza fasce garantite: gli orari

Uno dei nuovi treni Caravaggio acquistati da Trenord

Domenica 19 marzo è previsto uno sciopero del personale Trenord che metterà a rischio la circolazione dei treni in Lombardia. L’astensione dal lavoro è stata indetta dal sindacato Orsa e durerà 23 ore, dalle 3 del mattino di domenica alle 2 di lunedì 20 marzo. La protesta avverrà proprio in concomitanza con al Stramilano, la storica corsa cittadina che quest’anno compie 50 anni.

Sono previsti ritardi e cancellazioni del servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale (Malpensa Express). Inoltre, “poiché lo sciopero avviene in una giornata festiva – scrive Trenord – non è possibile istituire fasce orarie di garanzia”.

Circolazione dei mezzi Atm

Sarà regolare la circolazione dei mezzi dell’Azienda trasporti milanese (Atm). Visto che il personale del trasporto pubblico locale non è coinvolto nella protesta, metropolitane, tram e bus viaggeranno normalmente. Il personale Atm ha tuttavia proclamato due scioperi in futuro: il 31 marzo, in occasione del Salone del Mobile, e i 19 aprile.

Sciopero di Malpensa Express

Il servizio di navette aeroportuale potrebbe subire variazioni. Nel caso i treni del servizio Malpensa Express non vengano effettuati, saranno istituiti autobus sostitutivi tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, con fermate a Varese e Gallarate (clicca qui), e tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.