Stramilano 2023, le strade chiuse e i mezzi pubblici coinvolti

Milano – Domenica 19 marzo torna la Stramilano, la corsa non competitiva più famosa d'Italia che quest'anno festeggia i 50 anni. Come ogni anno quindi la città si prepara ad accogliere corridori di tutti i livelli con i conseguenti disagi per la circolazione delle auto e dei mezzi pubblici. Ecco una piccola guida per destreggiarsi tra le strade chiuse e le deviazioni.

Il programma

Come al solito saranno 3 le gare in programma. Alle 9 i primi a partire da piazza Duomo saranno i partecipanti alla Stramilano 10 Km, la corsa non competitiva che vede corridori di ogni età e livello percorrere le vie più caratteristiche della città.

Alle 9.30, sempre da piazza Duomo, partirà invece la Stramilanina, dove i protagonisti saranno i più piccoli. I mini atleti e i loro accompagnatori attraverseranno il centro storico di Milano per 5 Km. L’arrivo è fissato per tutti all’Arena.

Infine, alle 10 sarà la volta della gara “vera”, la Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova correndo sulla classica distanza di 21,097 Km.

Il percorso

Per quanto riguarda la 10 km, il percorso seguirà sostanzialmente quello della circonvallazione interna: dal Duomo si arriverà a piazza San Babila e da lì, attraverso corso Venezia si raggiungerà piazza Oberdan per poi puntare verso sud, lungo viale Majno, piazza 5 Giornate, viale Filippetti, piazza XXIV Maggio. Da qui si risalirà attraversando viale Papiniano, piazza Conciliazione, via XX settembre per arrivare infine al parco Sempione e quindi all’Arena.

La Stramilanina invece disegnerà un percorso più interno, girando di fatto intorno a piazza Duomo, per poi sbucare in via Palestro, proseguire in via Senato, via Manzoni, Foro Bonaparte, Cadorna e arrivare quindi all’Arena.

Più complesso il giro della Stramilano “vera”. Da piazza Castello si punterà su corso Sempione, che verrà percorso due volte, per poi deviare verso piazzale Biancamano, i Bastioni di Porta Nuova, i Bastioni di Porta Venezia e ricongiungersi al percorso della 10 km, sulla circonvallazione interna, in piazza Oberdan. La gara proseguirà poi sullo stesso percorso della 10 km, dal quale si dividerà poi in piazza Conciliazione, puntando su viale Monte Rosa, piazza Giulio Cesare, viale Boezio, largo Domodossola e ricongiungersi a corso Sempione. Da dove si raggiungerà poi, di nuovo, piazza Castello per il traguardo.

Auto e Mezzi pubblici

Tra le 7 e le 14 le strade interessate dalla corsa saranno chiuse al traffico. E sarà vietato anche attraversare il percorso, eccetto nei punti ‘governati’ dalla polizia locale. Per il resto sarà molto difficile spostarsi tra la cerchia dei navigli e l’esterno.

Nella mattinata, tra le 7.30 e le 14, le linee coinvolte saranno i tram 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 24, 27 e i bus 37, 43, 48, 50, 54, 57, 58, 60, 61, 67, 68, 70, 77, 78, 84 e 94. Per tutti i mezzi le fermate presenti sul percorso verranno soppresse. Tra le 7.30 e le 14 resterà chiusa anche la fermata Duomo della Metropolitana.