Sciopero dei mezzi sabato e domenica, oltre a Trenitalia in Lombardia si fermano anche Trenord e Atm: niente orari garantiti

Sarà un fine settimana nero per viaggiatori e fuorisede quello del 6 e 7 luglio 2024. Lo sciopero proclamato dai lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato coinvolgerà Trenitalia e Trenord, ma non solo: il 7 luglio è stata decisa un’astensione nazionale dal lavoro anche da parte del personale del trasporto pubblico locale a cui parteciperanno anche i dipendenti dell’Azienda trasporti milanesi (Atm). Insomma, il primo weekend di luglio non sarà il giorno adatto per affidarsi ai mezzi pubblici.

Lo sciopero dei treni, dichiarato dalla sigla sindacale Usb Lavoro Privato, durerà dalle 21.00 di sabato 6 luglio alle 21.00 di domenica 7 luglio. Essendo un giorno festivo non sono previste fasce di garanzia. Trenord e Trenitalia avvertono che potranno verificarsi ritardi e cancellazioni e consigliano di valutare la possibilità di rinunciare al viaggio e chiedere il rimborso del biglietto.

In generale, i clienti di Ferrovie dello Stato potranno informarsi su collegamenti e servizi attraverso l’app e il sito di Trenitalia, il portale di Trenitalia Tper, il numero verde gratuito 800.892021 e le biglietterie fisiche del gruppo.

Trenord: dove informarsi

Prima di viaggiare, Trenord consiglia ai viaggiatori di informarsi sull’App Trenord (qui il link Android, e qui il link iOS) oppure sul sito www.trenord.it. Meglio, inoltre, prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Lo sciopero Atm a Milano

Lo sciopero del trasporto pubblico locale, proclamato a livello nazionale, impatterà domenica 7 luglio anche a Milano: metro, tram e bus sono a rischio. A organizzare l’agitazione è il sindacato Orsa. Avrà una durata di 4 ore, ma a Milano Atm non ha ancora pubblicato nel dettaglio gli orari dei mezzi per la giornata. La quantità di disagi dipenderà dall’adesione del personale.