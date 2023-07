Sciopero mezzi lunedì 24 luglio 2023: orari, treni coinvolti e fasce di garanzia

Milano, 22 luglio 2023 – Inizio settimana con disagi per i pendolari della Lombardia. Lunedì 24 luglio, i lavoratori delle aziende di trasporto pubblico locale potranno fermarsi in tutta Italia per effetto di uno sciopero indetto dal sindacato Usb lavoro privato. Come riporta il portale dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'agitazione è stata proclamata lo scorso 10 luglio e durerà 4 ore.

Allo sciopero potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord S.p.A. e questo potrebbe generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord. Non coinvolte le fasce orarie di garanzia. Metro, autobus e tram, invece, circoleranno regolarmente: Atm ha fatto sapere di non aver ricevuto adesioni.

Lo sciopero è previsto lunedì 24 luglio dalle ore 09:01 alle ore 13:00. I treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale. Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di RFI bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Saranno interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord (Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese, Brescia/Iseo – Edolo, le linee suburbane “S2”, “S3” ed “S4” e per il tratto gestito anche da Ferrovienord, le linee suburbane “S1”, “S9” e “S13”); coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona”.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista: “S1” Saronno - Milano Passante - Lodi; “S9” Saronno - Seregno - Milano - Albairate; “S13” Milano Bovisa – Pavia.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti per i soli collegamenti aeroportuali: autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); autobus per la linea “S50” tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto.

Tra i motivi della protesta dei lavoratori - come spiegato dalla stessa sigla - l'ormai infinita battaglia per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma anche rivendicazioni sul salario minimo, sulla sicurezza sui luoghi sul lavoro e sulla libertà di sciopero.