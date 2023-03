Al via lo sciopero di oggi: rischio caos mezzi pubblici, ecco gli aggiornamenti

Lo sciopero in metropolitana inizierà alle 18 (foto di archivio)

Braccia incrociate dei lavoratori in tutta Italia in occasione della festa della donna. È arrivato il giorno dello sciopero generale proclamato da Adl Cobas, Cobas Sanità Università e Ricerca, Cub, Slai Cobas per il sindacato di classe e Usb. Aderiscono Cub Sanità, Usb Pi, Usi Cit e Usi educazione. Disagi sono previsti in particolare per i mezzi pubblici a Milano e nel resto della Lombardia. Ecco qual è la situazione.

Milano: bus e metropolitane

METROPOLITANE: al momento tutte le linee sono in servizio. Potrebbero risentire delle conseguenze dello sciopero solo dopo le 18 e fino all’orario di chiusura. Attenzione: è chiuso l’ ATM Point di Romolo.

al momento tutte le linee sono in servizio. Potrebbero risentire delle conseguenze dello sciopero e fino all’orario di chiusura. Attenzione: BUS, TRAM E FILOBUS: è in programma, nella prima mattinata, una manifestazione. Il corteo parte da Cairoli. Prosegue per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, via Verziere, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via Podgora, via San Barnaba. Termina ai Giardini della Guastalla. Queste linee potrebbero essere temporaneamente deviate, in parte interrotte o rallentate: 1, 2, 3, 12, 14, 15, 16, 24, 27, 50, 54, 57, 61, 65, 73, 84 e 94. E ancora, nel pomeriggio, alle 17:30 circa, un secondo corteo parte da via Galvani. Prosegue per via Melchiorre Gioia, Bastioni di Porta Nuova, piazza Principessa Clotilde, viale Monte Santo, piazza della Repubblica, via Manin, piazza Cavour, via Manzoni, via Pisoni, via dei Giardini, via Monte di Pietà, via Verdi. Termina in piazza della Scala. Possibili linee coinvolte: 1, 5, 9, 10, 33, 43, 60, 61, 81 e 94.

Atm consiglia di pianificare per tempo gli spostamenti considerando maggiori tempi di viaggio attese più lunghe alle fermate.

Trenord: treni e servizio aeroportuale

Treni garantiti: negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti. I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie: a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra "Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” . Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. A Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio”.

Trenitalia

La circolazione è regolare sulla rete dell’alta velocità, mentre i treni Regionali possono subire variazioni. Sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Qui i treni garantiti.