Sciopero Atm 15 dicembre 2023: a rischio metropolitane, autobus e tram. Orari e fasce di garanzia

Milano, 14 dicembre 2023 – Due giorni di disagi per i pendolari e i viaggiatori della Lombardia a causa di due scioperi, quello dei lavoratori di Trenord e quello dei lavoratori di Atm.

Oggi sta creando numerosi disagi l’agitazione di Trenord: in mattinata tutti i treni risultavano cancellati. Qualche giorno fa, nella nota che annunciava la protesta si diceva che: “Lo sciopero scatterà dalle 09.01 alle 16.59, ai sensi dell'art. 2 comma 7 legge 146/90 e s.m.i. e potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord ed il servizio aeroportuale potrebbero subire variazioni o cancellazioni”. Tuttavia, “le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dall'agitazione sindacale ed arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09.01 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.01”.

Domani, venerdì 15 dicembre, invece, sarà il turno del trasporto pubblico locale. Lo sciopero è stato proclamato da varie sigle sindacali (Cobas lavoro privato, Adl, Sgb Sindacato generale di base, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato). I lavoratori chiedono un aumento degli stipendi, una riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, l'adeguamento della sicurezza e il blocco delle privatizzazioni.

L’ANNUNCIO

A Milano inizialmente l’agitazione di Atm era stata annunciata “dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio". Sempre inizialmente erano state previste due le fasce di garanzia: da inizio servizio alle 8.45 e tra le 15 e le 18.

L’ORDINANZA

Lo sciopero si è ridotto da 24 a 4 ore, dopo che il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha firmato un’ordinanza. “Il diritto a chiedere salari più adeguati è sacrosanto – ha spiegato Salvini sui social – ma questo non può paralizzare l'Italia per un giorno intero, a ridosso del Natale. Da ministro dei Trasporti devo garantire la mobilità ai 20 milioni di italiani che quotidianamente prendono un mezzo pubblico: è mio diritto ma anche mio dovere”.

GLI ORARI DELLO SCIOPERO

A Milano disagi relativi alla protesta del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane Atm saranno possibili dalle 9 alle 13. Nel capoluogo lombardo sarà dunque rispettata la precettazione voluta da Salvini. Atm ha precisato che lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate.