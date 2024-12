Un anno di cronaca nera: omicidi, drammi e misteri del 2024 in Lombardia

Storie di dolore, tragedie improvvise o sfiorate, drammi familiari: la cronaca nera è stata protagonista del 2024 della Lombardia. Sono tanti i casi lombardi che quest'anno hanno scosso e toccato l'Italia intera: basta pensare alla terribile parabola di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Lodi prima presa a modello e poi distrutta dal peso delle critiche e degli insulti a tal punto da togliersi la vita, o all'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa quasi per noia da un uomo che non aveva mai visto prima. Una menzionare speciale va a Milano e hinterland, sempre più teatro di crimini e morti: i casi eclatanti più recenti sono quelli di Ramy, morto al termine di un inseguimento tutto da chiarire con i Carabinieri, o di mamma Rocio che un istante prima di essere travolta e uccisa da un tir mentre attraversava sulle strisce pedonali ha spinto via la carrozina con dentro i suoi due gemellini di un anno. Ma il Milanese è passato alla cronaca per altri terribili delitti come la strage in famiglia a Paderno Dugnano o le coltellate tra ultras dell'Inter a Pioltello. Gli 11 casi che non verranno dimenticati.