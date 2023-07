San Colombano, l’auto degli sposi prende fuoco: i pompieri salvano il matrimonio

San Colombano al Lambro (Milano), 29 luglio 2023 – Matrimonio "acceso", non solo per l'amore, quello celebrato a San Colombano al Lambro.

Una coppia di sposi, che ha deciso di raggiungere la chiesa con una Fiat 500 d’epoca gialla, ha avuto uno spiacevole imprevisto durante il percorso tra la casa e la chiesa scelta per la cerimonia. Il veicolo, durante il tragitto verso il fatidico sì, ha infatti improvvisamente preso fuoco nella parte posteriore. Dove c'è il motore.

Per fortuna gli innamorati, nonostante l'emozione della giornata, si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno accostato in tempo. Si sono fermati, per poi scendere rapidamente e salvarsi, vicino all'ospedale Valsasino. Sono quindi presto arrivati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, con una autopompa serbatoio e hanno spento il rogo e raffreddato il mezzo. Tutto senza ulteriori conseguenze per persone o altri veicoli in transito.

In posto, per gestire la viabilità ed evitare disguidi, è rimasta la polizia locale. L'accaduto ha destato particolare curiosità tra i passanti, che hanno portato la propria solidarietà agli sposini, i quali hanno poi regolarmente raggiungo la chiesa dove hanno suggellato la loro unione.