Salario, orario e sicurezza: l’Sos dei dipendenti di Mondo Convenienza a San Giuliano Milanese

San Giuliano Milanese, 24 novembre 2024 – Domenica di passione per "montatori" e magazzinieri che lavorano per conto di Mondo Convenienza che questo pomeriggio hanno dato vita ad un presidio di protesta con striscioni e slogan portando avanti la loro battaglia: Sos salario orario sicurezza. La campagna nazionale lanciata dalla logistica di USB incentrata sulla denuncia delle gravi condizioni di sfruttamento dei lavoratori della movimentazione operanti per il colosso degli arredi.

La protesta del sindacato di base Usb questo pomeriggio all'esterno di Mondo Convenienza

Le rivendicazioni

"Parliamo di straordinari non riconosciuti, sotto inquadramento, orari di lavoro oltre i limiti consentiti da contratto e dalla legge, stipendi pagati al 90% rispetto ai minimi contrattuali previsti. - spiegano Alaa Nasser e Salvatore Tomaselli dell'Usb - L'ultima occasione ha visto i lavoratori impegnati in un'iniziativa forte e caratterizzante, di forte sensibilizzazione della stessa clientela. "A Natale regala dignità e non schiavismo", questo è il nome dell'iniziativa svolta a livello nazionale, che toccherà uno ad uno i negozi della catena. Prima a Trezzano oggi San Giuliano e poi tutti gli altri negozi fino a che non saremo ascoltati". I lavoratori del presidio hanno anche fatto una irruzione pacifica all'interno dell'area commerciale con corteo nella galleria espositiva".