Rozzano: forza posto di blocco con la droga in auto, arrestato 35enne

Rozzano (Milano), 1 agosto 2023 - Ha forzato un posto di blocco per evitare di sottoporsi ai controlli della polizia locale ed è stato inseguito dagli agenti che lo hanno bloccato e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. In manette è finito A.M., un italiano di 35 anni residente a Binasco.

La polizia locale stava effettuando dei controlli stradali e ha intimato l’alt ad un’auto di grossa cilindrata che stava sopraggiungendo. Il conducente anziché rallentare e fermarsi, ha accelerato schivando il posto di blocco ma la fuga è durata solo poche centinaia di metri. A bordo della vettura sottoposta a perquisizione sono stati rinvenuti 50 grammi di hascisc pronti allo spaccio. Gli agenti hanno effettuato ulteriori controlli presso l’abitazione dell’uomo dove sono stati sequestrati altri 100 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.