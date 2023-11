Rho, incidente sul lavoro: operaio si ferisce alla mano con la sega circolare

Rho (Milano) – Stava lavorando alla ristrutturazione di una casa quando per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Rho si è ferito a una mano con una sega circolare.

È accaduto in una palazzina di via Volta, a Rho, poco dopo le 11 della mattina di oggi mercoledì 22 novembre. L’uomo, un 38enne, secondo quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, ha riportato lesioni e traumi multipli a una mano. Dopo le prime cure mediche sul posto è stato portato in codice rosso alla Multimedica di Sesto San Giovanni. In corso le indagini da parte degli agenti di polizia per chiarire la dinamica dell'infortunio.