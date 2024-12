Rescaldina, operaio sale sulla gru per protesta e poi rassicurato sui pagamenti è sceso

Rescaldina (Milano), 18 dicembre 2024 - Protesta ad alta quota: operaio sale su una gru per reclamare lo stipendio. momenti di tensione nella mattinata di oggi, mercoledì 18 dicembre, in via Papa Giovanni XXXII a Rescaldina, dove un operaio di 53 anni è salito su una gru per chiedere di essere pagato. fortunatamente, la protesta è durata poco: l’uomo è sceso dal macchinario dopo aver ottenuto rassicurazioni sulle sue richieste. sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale per effettuare gli accertamenti del caso e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese, pronta a intervenire in caso di emergenza.

Non è la prima volta che Rescaldina diventa teatro di una protesta così eclatante. già lo scorso maggio, in via Colombo, un altro operaio, esasperato per mesi di mancati pagamenti, aveva scelto di salire su una gru per chiedere quanto gli spettava.

In quel caso, la trattativa era stata lunga e complessa, con l’uomo rimasto sul macchinario per oltre 5 ore prima di scendere. La vicenda di mercoledì, pur conclusasi rapidamente e senza gravi conseguenze, accende ancora una volta i riflettori sulle difficoltà vissute da alcuni lavoratori, costretti a gesti estremi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.