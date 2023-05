Rc auto più cara, aumenti del 19%: calano gli assicurati. La mappa dei rincari città per città

Assicurare l’auto in Lombardia costa il 19,2% in più di un anno fa. Ma in quattro province - Bergamo, Brescia, Milano e Varese - il rincaro supera anche la soglia del 20%. A fotografare gli incrementi è l’Osservatorio di Facile.it, che ha confrontato le richieste delle principali compagnie ad aprile di quest’anno e nello stesso mese del 2022. Il costo medio della sola Rc auto in Lombardia è salito a 408,50 euro. Più basso in valori assoluti della media nazionale (517,88 euro) ma più colpito dal rincaro: +19,2% contro +16,8% del premio in Italia. Ad aprile la provincia più cara della regione risulta Pavia: per assicurare l’auto servono 433,86 euro. La più economica, invece, Lecco con 353,93 euro.

Nel Milanese la spesa media è la seconda più elevata: 420,64 euro. Terza è Brescia con 407,60 euro. Sopra i 400 euro anche Como (405,54 euro), Lodi (405,37), Monza e Brianza (405,20), Cremona (401,61) e Varese (400,77), mentre Mantova (392,60 euro) e Bergamo (391,20 euro) sono leggermente sotto. La seconda provincia più economica dopo Lecco è Sondrio, con un tariffa media di 358,84 euro. Guardando agli aumenti, invece, sono Bergamo e Varese le due province con gli incrementi maggiori: +20,6%. Precedono Brescia (+20,4%) e Milano (+20,3%). Sotto la media regionale i rincari registrati negli altri territori: Monza e Brianza (+18,6%), Como (+18,2%), Pavia (+17,5%), Sondrio (+17,2%), Mantova (+15,7%), Cremona (+15,6%). Lodi (+12,2%) e Lecco (+11,3%) sono le due aree dove la crescita è stata più contenuta.

A determinare gli aumenti sono stati due fattori. Il primo riguarda la crescita degli incidenti sul totale degli assicurati dopo gli anni del lockdown e delle restrizioni agli spostamenti. Nel 2021, infatti, si sono verificati in Lombardia 25.838 incidenti stradali che hanno causato la morte di 357 persone e il ferimento di altre 33.672: rispetto al 2020 i sinistri sono cresciuti del 29,4%, le vittime del 12,6% e i feriti del 29,8%. La seconda leva che ha determinato la crescita dei prezzi delle polizze è il costo unitario per incidente a carico delle assicurazioni, salito a causa dell’inflazione.