Incastrato dalla maglia del Napoli: poco prima aveva rapinato 4 ragazzi in spiaggia a Riccione

Milano – Un dettaglio apparentemente innocuo si è trasformato in una prova schiacciante: la maglia del Napoli campione d’Italia ha permesso ai carabinieri di identificare e arrestare un rapinatore di 27 anni a Riccione. Il giovane, di origine umbra ma residente in Lombardia, è finito in manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Il fatto è avvenuto sulla spiaggia libera di piazzale Roma, nel cuore della riviera romagnola, dove quattro giovani turisti sono stati accerchiati da un gruppo di malviventi. Quello che inizialmente sembrava un approccio scherzoso si è rapidamente trasformato in aggressione: mentre il 27enne minacciava le vittime, i complici – tutti giovani presumibilmente di origine straniera – li hanno perquisito rubando contanti, un power bank e due collanine, una delle quali strappata con violenza.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla descrizione dettagliata fornita dalle vittime ai carabinieri della compagnia di Riccione. Oltre alla caratteristica maglia azzurra della squadra partenopea, i ragazzi hanno saputo descrivere con precisione i tratti fisici dell’aggressore, compresi i tatuaggi distintivi.

Il rapinatore è stato intercettato poco dopo lungo viale Ceccarini, mentre tentava la fuga. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti e reati contro la persona, è stato immediatamente bloccato e arrestato.

Ora il ventisettenne si trova detenuto nel carcere di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida. I complici sono ancora ricercati dai carabinieri. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime, che hanno potuto riavere i loro effetti personali.