Darfo, 19enne accoltellato alla festa del paese: arrestati altri due giovani

Darfo Boario terme (Brescia) – Ancora due arresti per il ferimento, avvenuto a Darfo Boario Terme lo scorso 15 febbraio, di un ragazzo di 19 anni.

I fatti sono accaduti in piazza Mercato, dove si stavano concludendo i festeggiamenti organizzati in occasione della celebrazione della festa dei Santi Faustino e Giovita, che prevede, oltre ai riti religiosi, l’allestimento di una fiera. Il 19enne, di casa in valle e di origini straniere, ha rischiato grosso, perché i suoi aggressori lo hanno accoltellato al torace, all’altezza del costato e sfiorandogli il polmone e a una gamba. Due giovani erano già finiti in manette un mese fa: hanno 20 e 26 anni e sono entrambi pregiudicati.

La scorsa settimana i carabinieri della Compagnia di Breno e quelli della Stazione di Darfo Boario Terme hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Brescia su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti nordafricani di 19 e 20 anni, gravati da precedenti penali e di polizia, ritenuti altri due presunti responsabili dell’aggressione.

Il 19enne fermato nelle scorse ore è finito nei guai anche per porto abusivo di arma atta offendere e per spaccio, dato che nelle tasche aveva sei dosi di cocaina e un modesto quantitativo di hashish. Le indagini continueranno per capire se vi siano altre persone coinvolte nel fatto di sangue.