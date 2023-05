Lodi, creano caos sul treno e fuggono sui binari: stazione bloccata da un gruppo di ragazzini

Lodi, 4 maggio 2023 - Ragazzi creano il caos su un treno e fuggono sui binari, scattano quattro denunce.

Risponderanno per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, quattro stranieri, di età compresa tra 15 e 17 anni, che il primo maggio 2023 hanno messo in difficoltà un capotreno con i loro comportamenti e bloccato un convoglio. Tutto per fuggire, lungo i binari, dalle squadre volanti della Questura di Lodi.

Come previsto da precedenti tavoli tecnici intercorsi tra Prefettura e Questura, infatti, gli agenti stanno intensificando la presenza negli scali. E’ stato deciso proprio perché spesso, in questo contesto, si creano disordini. E quando, alla stazione di Lodi, il capotreno ha chiesto aiuto, le pattuglie sono prontamente arrivate in suo soccorso.

Ma gli adolescenti che prima infastidivano il capotreno, invece di fermarsi, hanno bloccato la circolazione scappando. Alla fine la polizia è riuscita a raggiungerli, a bloccarli e identificarli. Tutti e quattro sono poi stati denunciati a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Ne risponderanno a piede libero.

Nel frattempo gli agenti li hanno affidati agli educatori di due strutture di accoglienza di Milano e Cremona. Sono ragazzi che non risiedono a Lodi ma nel Milanese. Fortunatamente, nel frangente, non si è ferito nessuno. I treni previsti in quel momento, però, hanno tardato di alcuni minuti.