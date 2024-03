Qui l’idea dell’Academy: "Esempio per gli altri"

Due corsi già conclusi, uno in fase di svolgimento e un altro in partenza a breve: Autolinee Varesine, società che si occupa di trasporto urbano e extraurbano a Varese e provincia, punta sulla formazione per rispondere al problema della carenza di autisti. Un’emergenza nazionale (si stima che ne manchino 10mila in tutta Italia), che si fa sentire anche a queste latitudini. Quella di Varese è stata una esperienza apripista, con la prima Academy formativa lanciata nella primavera del 2023, a cui si sono ispirate poi anche altre realtà in Lombardia.

Grazie alla collaborazione con Enaip viene fornita una panoramica a tutto campo in ambito tecnico-meccanico, organizzativo-aziendale e relazionale. Il corso permette di conseguire la patente D e ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente. Attestati che costano fino a 4.000 euro se conseguiti privatamente, mentre il corso di Autolinee Varesine è gratuito e per gli iscritti c’è una motivazione in più per iniziare: dal momento in cui si viene selezionati si è a tutti gli effetti assunti - e dunque retribuiti - dall’azienda. I partecipanti all’Academy alternano momenti di lezione in aula, altri presso l’Autoscuola Unione e infine una serie di attività in azienda, sia teoriche sia pratiche, ad esempio con l’affiancamento ai verificatori per arrivare anche alla conoscenza dei percorsi, degli utenti e dei titoli di viaggio. Il feedback è positivo: sia i ragazzi più giovani che i partecipanti con qualche anno in più si dicono pienamente soddisfatti della formazione ricevuta. Ad oggi già 15 nuovi autisti sono entrati in servizio avendo terminato con successo il periodo formativo. A brevissimo inizieranno le selezioni per la quarta edizione del corso, per la quale è già possibile candidarsi inviando il proprio curriculum alla mail assunzioni@autolineevaresine.it.Lorenzo Crespi