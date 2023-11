Progetto Polis nel Pavese: iniziati i lavori in tre uffici postali della provincia

Pavia – Sono cominciati negli uffici postali di Albonese, Bastida Pancarana e Lardirago gli interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Le 3 sedi infatti sono inserite nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Da ieri, lunedì 6, fino a fine novembre, l’ufficio postale di Albonese di via Fratelli Cairoli 1 non sarà operativo. La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Parona in Piazza Nuova 11 aperto dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45. A disposizione dei cittadini anche l’ufficio postale di Mortara di via Vittorio Veneto 7 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, la sede di Cilavegna sita in via Vecchiarino 80 aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e l’ufficio di Nicorvo sito in Via Roma 6 aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Tutti e 3 gli uffici sono dotati di Atm Postamat attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Anche l’ufficio postale di Bastida Pancarana di via dei Pelizza 6, non sarà operativo fine alla fine del mese. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato all’ufficio postale di Castelletto di Branduzzo di via Roma 25 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45. A disposizione della clientela pure l’ufficio postale di Cava Manara di via Giacomo Matteotti 4 aperto lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, sabato dalle 8.20 alle 12.35, la sede di Pancarana in piazza Unità d’Italia 3 aperta martedì e giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato fino alle 12.45 e l’ufficio di Casatisma in via Dispersi in Russia 12 aperto lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45.

L’ufficio postale di Lardirago di via Vittorio Emanuele 8 infine si prevede possa riaprire al pubblico a fine novembre. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Lardirago la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello all’ufficio postale di Cura Carpignano di via Dosso 22 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45. Saranno inoltre disponibili anche l’ufficio postale di Ceranova di piazza Municipio 17 operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, sabato dalle 8.20 alle 12.45, la sede di Zeccone di piazza Angelini 1, aperta del lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 e l’ufficio di Bornasco di via Trento 2 aperto del lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Gli uffici postali di Zeccone e Bornasco sono entrambi dotati di Atm Postamat fruibile 24 ore su 24.