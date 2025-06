"Senza diritti non c'è pace": la comunità Lgbti+ di Pavia e il Pride, per una società più giusta

Pavia, 6 giugno 2025 – “Battagliere. Senza diritti non c’è pace” è il tema del Pavia Pride 2025 in programma domani, 7 giugno. La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Pavia, percorrerà le vie del centro con partenza prevista per le 16 da piazzale Ghinaglia, in Borgo Ticino. Il corteo tornerà ad attraversare il ponte Coperto, un gesto carico di simbolismo identitario per la comunità Lgbti+ pavese e, percorrendo Strada Nuova, giungerà al parco del castello Visconteo, dove si terranno i discorsi di rito dal palco.

“Quest’anno il Pavia Pride vuole riportare al centro della manifestazione il rispetto dei diritti umani e l’importanza di presidiarli ogni giorno – ha spiegato Cecilia Bettini, presidente di Coming-Aut -. Di fronte ai violenti attacchi istituzionali che ci tacciano di essere un pericoloso nemico ideologico e vorrebbero perciò cancellare le nostre esistenze, non rimaniamo inermi. La comunità Lgbiti+ è capace di resistere, perché della resistenza pacifica ha da sempre fatto la sua arma più potente. Le nostre battaglie continueranno a chiedere una società più giusta, che riconosca il valore e la dignità di ogni persona”. In continuità con le precedenti edizioni, anche quest’anno la manifestazione sarà completamente accessibile. Sono previste una serie di misure per consentire la partecipazione di todes, anche di persone con disabilità e neurodivergenti, per tutto il tempo della parata e degli interventi dal palco. Ci saranno, per esempio, zone di decompressione e allattamento, e saranno disponibili tappi antirumore. Il palco sarà accessibile alle persone con disabilità e saranno presenti interpreti Lis per la traduzione simultanea degli interventi. L'allestimento della parata e del palco è stato realizzato, come ormai da tradizione della manifestazione, in ottica ecosostenibile dalle persone volontarie di Coming-Aut, utilizzando materiali riciclati e tessuti di recupero. Le madrine dell’evento di quest’anno sono Anita Garibalde, operatrice esperta di peer education e sex working, dal forte vissuto personale-politico e che si occupa, fra le altre cose, anche di accoglienza delle persone trans sex worker migranti, e Immanuel Casto, cantautore unico e provocatorio, autore di giochi, divulgatore e attivista che sfidando i tabù e il senso del pudore, promuove la logica e amplia la conoscenza pubblica della neurodivergenze. Una novità di questa edizione è una capsule collection con cui si può sostenere il Pride: una serie speciale di 6 coloratissime t-shirt decorate con i loghi e le grafiche realizzate per gli eventi del Pavia Pride 2025. Al termine della manifestazione, a partire dalle 21, è previsto il tradizionale Pride Party gratuito, con Moira DJ, al caffè Teatro di Strada Nuova, 75, mentre oggi alle 18,30 è previsto un aperitivo comunitario al Bar Italia in corso Garibaldi, 31 e alle 21 ci sarà l'ultimo appuntamento con il Pride Lab nella sede dell’associazione in corso Garibaldi 20/n, per concludere i lavori in preparazione del Pavia Pride di domani.