Pride 2025: "I diritti vanno difesi"

"Battagliere senza diritti non c’è pace" è lo slogan scelto per il Pavia Pride 2025 organizzato da Coming - Aut Lgbti+ Community center Aps, si svolgerà sabato prossimo con un corteo che partirà alle 16 da piazzale Ghinaglia per raggiungere i giardini del castello Visconteo, dove è previsto un momento di confronto aperto.

"Quest’anno il Pavia Pride vuole riportare al centro della manifestazione il rispetto dei diritti umani e l’importanza di presidiarli ogni giorno – ha detto la presidente di Coming - Aut Cecilia Bettini –. Di fronte ai violenti attacchi istituzionali che vorrebbero cancellare le nostre esistenze, non rimaniamo inermi. Le nostre battaglie continueranno a chiedere una società più giusta, che riconosca il valore e la dignità di ogni persona".

La giornata si chiuderà con il Pride party dalle 21 all’1 in Strada Nuova davanti al Caffè Teatro.