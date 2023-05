Meteo Lombardia: lunedì tregua dal maltempo, poi tornano le piogge. Fino a quando dureranno

Se dovesse continuare così a lungo dovremo aggiornare presto il proverbio cambiando il mese e recitando “Maggio pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”. Nei prossimi giorni, infatti, il clima dovrebbe continuare a riservare ben poche gioie sul fronte del bel tempo: andiamo verso un periodo ancora contraddistinto da estrema variabilità e temperature sotto la media.

Una situazione che riguarda tutto il nord Italia a partire da oggi, domenica 14 maggio, quando le piogge si sposteranno progressivamente dal Nord Ovest al Nord Est. Resta alta la guardia sull’intensità dei fenomeni: è stato diffuso l’avviso di allerta rossa e arancione per varie zone in Emilia Romagna, mentre in altre otto regioni – Lombardia compresa – è allerta gialla.

Le previsioni in Lombardia

Oggi, domenica 14 maggio, rovesci e temporali coinvolgono i rilievi e l’est della regione. Più asciutto in serata. Temperature fra i 17 e 21 gradi, minime anche sotto i 10. Tregua di bel tempo domani, lunedì 15 maggio, quando su tutta la regione si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, nonostante qualche annuvolamento nel pomeriggio. Qualche pioggia potrebbe cadere nelle zone dei laghi del Nord Est, Iseo e Garda. Temperature in lieve aumento.

Già martedì 16, però, si dovrebbe assistere a un peggioramento: dopo una mattinata in parte soleggiata, faranno la loro comparsa nubi a tratte estese che porteranno piogge anche a carattere di rovescio, a partire da Mantovano e Cremonese. Temperature ancora in calo con massime sui 20°. La tendenza per mercoledì 17 parla di molte nuvole che potranno portare ancora qualche pioggia, soprattutto in pianura. Un miglioramento, infine, si annuncia per giovedì 18, quando la giornata potrebbe essere asciutta con solo qualche piovasco pomeridiano su Alpi e Prealpi.