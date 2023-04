Previsioni meteo, con il weekend arriva la pioggia: a rischio il ponte del 1 maggio

Dopo i giorni di bel tempo che hanno accompagnato il 25 aprile, il meteo inizierà probabilmente a peggiorare verso il fine settimana che precede il primo maggio. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, nella regione il tempo sarà stabile fino al 27 aprile, mentre il 28 aprile inizieranno ad addensarsi nubi su quasi tutta la regione. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con le minime intorno ai 10 gradi e le massime con picchi fino a 22 gradi.

Sabato 29 aprile iniziali si prevedono comunque condizioni di bel tempo con però un progressivo peggioramento nella seconda parte del giorno e con le prime precipitazioni nella notte. Domenica 30 aprile transiterà di una perturbazione atlantica che porta con sé cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse sulla regione, neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri.

Secondo gli esperti, le piogge non riusciranno comunque a compensare la gravissima siccità che sta colpendo il territorio italiano e che, riducendo le riserve idriche, avrà gravissime ripercussioni nell’estate in arrivo. In Lombardia le conseguenze sono già piuttosto pesanti per l’agricoltura e i grandi bacini d’acqua: il lago di Garda – pur essendo ancora ad aprile – ha già registrato il livello più basso degli ultimi 70 anni.