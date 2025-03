Premio giornalistico Rossella Minotti 2024, i tre vincitori. L’11 marzo la consegna dei riconoscimenti

Milano, 3 marzo 2025 – Sono Sara Scorpati di Mediaset (per la tv), Anna Spena di www.vita.it (per il web) e Alessandro Vinci del Corriere della Sera-7 (per la carta stampata) i vincitori della quinta edizione del Premio giornalistico Rossella Minotti, concorso che ha visto nel 2024 il record di partecipazioni: sono arrivate 78 candidature da parte di 69 giovani colleghe e colleghi under 35 anni d’età. Si potevano infatti inviare fino a un massimo di due elaborati in sezioni diverse, ovvero A) carta stampata; B) web e agenzie di stampa; C) video web, tv e radio.

Oltre ai tre vincitori, sono stati assegnati un ‘Premio speciale della Giuria’ a Elisa Belotti de “La revue dessinée Italia” e quattro menzioni a Edoardo Anziano di Irpimedia, Alessandro Boldrini di MilanoToday, Alessandra De Poli di Mondo e Missioni e Lara Martino di Rai3.

La premiazione avverrà martedì 11 marzo 2025 alle ore 11 a Milano, in viale Monte Santo 7, nella Sala Tobagi dell’Associazione Lombarda Giornalisti.

Parteciperà alla premiazione Alessandra Costante, Segretaria Generale della FNSI che promuove il concorso con la Famiglia di Rossella Minotti, che fu caporedattore de Il Giorno, consigliere nazionale FNSI, giornalista sempre impegnata a valorizzare i giovani e prematuramente scomparsa l’11 marzo 2019.

Parteciperanno alla premiazione anche le colleghe e i colleghi della Giuria del Premio Minotti 2024, che hanno deciso all’unanimità tutti i riconoscimenti: sono Domenico Affinito (Segretario Generale Aggiunto Vicario della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in rappresentanza della FNSI), Angelo Baiguini (Vice Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti, in rappresentanza del CNOG), Simona Coppa (Presidente Gruppo Lombardo Giornalisti Pensionati, in rappresentanza del GLGP), Sandro Neri (Responsabile QN Economia, già Direttore de “Il Giorno”), Andrea Nicastro (Presidente Associazione Alumni AWT, in rappresentanza della AAAWT), Venanzio Postiglione (Vicedirettore del “Corriere della Sera”), Edmondo Rho (giornalista, marito di Rossella Minotti, in rappresentanza della Famiglia, Presidente della Giuria) e Daniela Stigliano (Consigliere e responsabile comunicazione dell’Associazione Lombarda Giornalisti, in rappresentanza dell’ALG).

I tre vincitori

Carta stampata quotidiana e periodica: Alessio Vinci con l'articolo "Sono scappata, mi sentivo persa. Il calcio è il mio luogo sicuro" pubblicato sul settimanale Sette del Corriere della Sera. Nadia Nadim, in fuga dall’Afghanistan a 12 anni dopo l’omicidio del padre e oggi naturalizzata danese e calciatrice della Nazionale, racconta come ha imparato a ricostruirsi, fino alla laurea in Medicina. A Vinci va il Premio Minotti di 1.500 euro.

Web e agenzie di stampa: Anna Spena con l'articolo "Nepal, la casa delle possibilità" pubblicato sul sito www.vita.it. Reportage da Dhapasi, un villaggio nella valle di Katmandu, dove Binita Aryal, 32 anni, ha aperto una casa di accoglienza con il marito Idra che ospita 60 bambini di strada. A Spena va il Premio Minotti di 2.000 euro (maggiorato per iscritti a FNSI come da bando del concorso).

Radio, tv e video web: Sara Scorpati per il servizio televisivo "Donne obbligate a fare sesso nell'Islam radicale" mandato in onda dalla trasmissione Dritto e Rovescio di Rete 4. A Scorpati va il Premio Minotti di 1.500 euro.

Premio speciale della giuria

Elisa Belotti con la graphic novels "Niente da curare" sulle terapie di conversione che si propongono di cambiare l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona, pubblicato da “La Revue Dessinée Italia”. A Belotti va il Premio speciale della Giuria di 1.000 euro.

Quattro menzioni

A) Per la carta stampata

- Alessandra De Poli con "La missione tra i coltivatori di tè" pubblicato dalla rivista dei missionari del Pime "Mondo e Missione", un reportage testo e foto sulla missione di due padri del Pime e due suore dell’Immacolata che accompagnano una comunità cristiana poverissima ma fiera delle proprie radici nello Stato indiano del Bengala occidentale.

B) Per il web e le agenzie di stampa

- Edoardo Anziano con l'inchiesta "Dubai, la città dei grattacieli di carta" pubblicata da Irpimedia sui retroscena del mondo degli investimenti immobiliari di italiani a Dubai.

- Alessandro Boldrini con l'inchiesta “Pallone & Pallottole”, pubblicata in tre parti sulla testata online MilanoToday nella sezione d'approfondimento Dossier: un viaggio nel mondo degli ultras di Milan e Inter che racconta i legami tra le due curve dal punto di vista degli affari illeciti e ne denuncia i contatti con la criminalità organizzata.

C) Per la tv, il video web e la radio

- Lara Martino con il servizio televisivo "Diario di una rinascita: i cento giorni di Valeria per sconfiggere la malattia", andato in onda nel corso di Buongiorno regione Campania su Rai 3, è il percorso di rinascita di una 24enne che ha sconfitto i disturbi alimentari con l'aiuto di una struttura pubblica e ha raccontato la sua lotta in un diario sotto forma di graphic novel.