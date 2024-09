Vacanze finite? Ponti, feste e patroni in Lombardia: ecco le prossime ferie nel 2024

Prima settimana di settembre e, per la gran parte di lavoratrici e lavoratori, il rientro al lavoro. Eppure le vacanze non sono finite. Da qui alla fine dell'anno non mancano i giorni festivi nazionali e neppure quelli legati alla celebrazione del santo patrono, a partire da Sant'Ambrogio che riguarda tutti i milanesi.

Ecco dunque un calendario delle festività nell’ultimo quadrimestre e, soprattutto, dei week end lunghi e dei 'ponti' da sfruttare, magari organizzando in anticipo un piccolo viaggio nella meta dei propri sogni. Le feste non sono state poche fino ad oggi: ricordiamo il Capodanno l'1 gennaio, l'epifania il 6 gennaio, il carnevale il 12 e 13 febbraio 2024 (a Milano quello Ambrosiano del 16 e 17 febbraio), Pasqua il 31 marzo 2024 e Pasquetta 1 aprile (ma le scuole sono state chiuse da giovedì 28 marzo fino a martedì 2 aprile 2024), l'anniversario della Liberazione del 25 aprile, la festa dei Lavoratori del Primo Maggio, la festa della Repubblica del 2 giugno e la festa dell'Assunzione del 15 agosto.

5 giorni festivi, più Sant’Ambrogio

Quali festività restano, in Italia e, soprattutto, in Lombardia? Sulla ‘carta’ sono 5 giorni festivi, più il patrono a Milano: Festa di Tutti i Santi 1 novembre, Festa dell’Immacolata 8 dicembre, Natale 25 dicembre, Santo Stefano 26 dicembre, San Silvestro 31 dicembre. A Milano si aggiunge Sant’Ambrogio il 7 dicembre.

Ma quali sono le possibilità di sfruttare questi giorni festivi. Il primo week end ‘lungo’ è proprio quella di Ognissanti dell’1 novembre:

Festa di Tutti i Santi 1 novembre 2024

La festa di Tutti i Santi, il 1° novembre, che arriva dopo la festa pagana della sera precedente dedicata a Halloween, nel 2024 sarà di venerdì per cui il week end lungo è assicurato, 3 giorni, senza bisogno di ponti: si rientra al lavoro il 4.

Milano, Sant’Ambrogio 7 dicembre

Il 7 dicembre i milanesi festeggiano il Patrono Sant’Ambrogio che cade però di sabato, giorno in cui già molte attività, al di fuori del settore commercio, sono chiuse. È vacanza soprattutto per chi va a scuola anche di sabato. Sant’Ambrogio è un evento non solo per i milanesi: in questa data si apre la stagione del Teatro alla Scala, conosciuto in tutto il mondo.

Festa dell’Immacolata 8 dicembre

L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, come il 2 giugno, quest’anno sarà di domenica. Quella che è considerata a tutti gli effetti la data che dà il via alle celebrazioni dell’Avvento fino alla vigilia di Natale, così come spesso l’apertura della stagione sciistica, dunque, non produce effetti e vacanzieri.

Natale 25 dicembre, Santo Stefano 26 dicembre

Per rifarsi basterà attendere il 25 e 26 dicembre 2024, Natale e Santo Stefano, che sono rispettivamente, nel 2024, di mercoledì e giovedì. Il ‘ponte’ di venerdì 27 dicembre, con le scuole già chiuse fino all’Epifania, è dunque assicurato; diversamente chi lavora può puntare a chiedere un giorno di ferie e dunque rientrare al lavoro, se necessario, lunedì 30 dicembre 2024.

San Silvestro 31 dicembre

Sempre che quest’ultimo, lunedì 30 dicembre, non diventi un ponte per la festa del 31 dicembre dedicata a San Silvestro e ai preparativi per il Capodanno che cade di martedì. Con relativo 1° gennaio 2025 già festivo. Quindi il ponte più lungo dell'anno, di 8 giorni, potrebbe essere realizzato dal 25 dicembre 2024 all’1 gennaio 2025: giovedì 2 gennaio 2025 si rientra al lavoro. O forse il ponte si allunga ancora? E si torna lunedì 6 gennaio? Ciascun deve fare bene i propri conti e provare a godersi questa lunga vacanza dicembrina che, sulla carta, è a singhiozzo.

Feste patronali provinciali della Lombardia 2024

Ciascun comune lombardo celebra il proprio Santo Patrono nel giorno in cui è di ricorrenza nel calendario, per cui questa giornata di vacanza ‘extra’ cambia di città in città: per lo stesso motivo, a seconda della data, può creare dei week end lunghi se cade di lunedì o venerdì ma difficilmente si lega a ponti. Le feste patronali a livello provinciale sono un giorno festivo per le scuole e, in genere, anche per gli uffici pubblici e alcune aziende del territorio. Ecco dunque le date in cui si festeggiano i patroni provinciali in Lombardia. Con Milano, sono 4 su 12 le province della Lombardia che, in quest’ultimo quadrimestre del 2024 devono ancora celebrare il proprio Santo protettore.

Bergamo: 26 agosto 2024 Sant’Alessandro

Brescia: 15 febbraio 2024 Santi Faustino e Giovita

Como: 31 agosto Sant'Abbondio Cremona: mercoledì 13 novembre 2024 Sant’Omobono Lecco: venerdì 6 dicembre 2024 San Nicolò (week end lungo) Lodi: 19 gennaio San Bassiano

Milano: sabato 7 dicembre 2024 Sant’Ambrogio

Sondrio: 19 giugno santi Gervasio e Protasio

Mantova: 18 marzo Sant'Anselmo

Monza e Brianza: 24 giugno San Giovanni Battista

Pavia: lunedì 9 dicembre 2024 San Siro (week end lungo)

Varese: 8 maggio San Vittore