Ponte, le previsioni per il traffico: in Lombardia rischio code sulla statale 36. I giorni da bollino rosso

Milano – Lombardi pronti al Ponte del 25 aprile e quello del Primo Maggio. In molti si sposteranno, all’interno della regione o altrove. E se il meteo resta una incognita, una certezza c’è: saranno giorni di traffico intenso sulle principali direttrici stradali. Viabilità Italia prevede bollino rosso nella mattinata di giovedì 25 aprile e nei pomeriggi di domenica 28 aprile e domenica 5 maggio.

I cantieri

Da domani a lunedì 6 maggio Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, in previsione dell'incremento del traffico sulla propria rete stradale e autostradale ha deciso di rimuovere 564 cantieri, il 56 % del totale, con l'obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità piu' fluida. Sui restanti 459 cantieri inamovibili Anas ha previsto per i giorni di maggior traffico un programma di percorsi alternativi per le tratte più critiche. Durante l'intero periodo sarà aumentata la sorveglianza e garantita la presenza costante del personale.

Gli itinerari: occhi puntati sulla statale 36

Tra gli itinerari preferiti dai turisti, Anas prevede le grandi città d'arte e le località balneari, mentre a livello regionale si prevedono flussi intensi verso Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Abruzzo. Per i rientri verso le grandi città il traffico si concentrerà lungo le maggiori direttrici a partire dal pomeriggio di domenica 28 aprile e domenica 5 maggio. Tra gli itinerari interessati in Lombardia la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga.

Circolazione dei mezzi pesanti

Per favorire gli spostamenti, la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa giovedì 25 aprile, domenica 28 aprile, mercoledì 1 maggio dalle 09.00 alle 22.00. Anche in vista del controesodo nella giornata di domenica 5 maggio il blocco sarà in vigore dalle 09.00 alle 22.00. La presenza su strada di Anas è di 250 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 230 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.