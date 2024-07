Problemi strutturali, il ponte di via Ludovico il Moro chiuso fino all'autunno

Pavia, 30 luglio 2024 – Anche alla riapertura delle scuole sarà chiuso il ponte di via Ludovico il Moro. Ieri sera l’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi lo ha annunciato rispondendo a una istant question presentata dal vice presidente del Consiglio comunale Matteo Chiù.

“Appena insediati abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni su via Ludovico il Moro – ha detto Moggi -, ho chiesto un approfondimento agli uffici ricevendo tre relazioni risalenti al 2021, al 2023 e al gennaio 2024 che riferivano di una situazione preoccupante. Già nel 2021 si diceva che il ponte ha seri problemi strutturali. Ora dobbiamo fare una corsa contro il tempo per intervenire spendendo 500mila euro, ma si andrà di sicuro oltre settembre. Correndo, stiamo di arrivare tra novembre e dicembre. Abbiamo due ipotesi progettuali e abbiamo fissati incontri con il consorzio Villoresi per decidere come intervenire. Nel frattempo stiamo predisponendo una viabilità alternativa che suddivida il traffico”.