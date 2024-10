Bandiere arancioni in Lombardia: i borghi più belli da visitare

L'estate è ormai alla spalle. E, come ogni anno, con l'arrivo delle stagioni più fredde, i flussi turistici migrano dalle coste all'entroterra. Un periodo perfetto dell'anno per scoprire nuove gemme di un'Italia nascosta, quella dei piccoli Comuni. In questo mare magno di frazioni e paesi, il Touring Club Italiano tende una mano ai turisiti con l'elenco delle Bandiere Arancioni. La Bandiera Arancione è un marchio di qualità turistico-ambientale assegnato dal Touring Club Italiano ai piccoli borghi dell'entroterra che si distinguono per la loro eccellenza nell'offerta turistica e nella gestione sostenibile del territorio. I requisiti per ottenere la Bandiera Arancione sono:

Valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturale, con attenzione alla conservazione e promozione delle risorse locali.

Offerta turistica di qualità, comprensiva di servizi per i visitatori, accessibilità e segnaletica adeguata.

Sostenibilità ambientale, con una gestione attenta dei rifiuti, dell'energia e del rispetto del paesaggio.

Accoglienza e ospitalità: il borgo deve essere accogliente, con strutture ricettive curate e un buon rapporto qualità-prezzo.

Coerenza della destinazione: l'esperienza turistica deve essere coerente con l'identità del luogo e la promozione deve essere efficace.

Quest'anno ben 18 Comuni della Lombardia hanno ottenuto il riconoscimento dal Touring Club Italiano: ecco quali sono