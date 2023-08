Peschiera Borromeo, scoperti 6 clandestini nascosti nel cassone di un tir

Peschiera Borromeo (Milano) – Durante un controllo a un mezzo pesante sulla via Gronda Sud, gli agenti della polizia locale di Peschiera Borromeo hanno sentito alcuni rumori provenienti dal rimorchio. Insospettiti hanno chiesto all’autista di aprire per un’ispezione.

Nascosti nel carico hanno rinvenuto sei uomini cittadini del Sudan, chiusi nel rimorchio. Il conducente è risultato all’oscuro di tutto. Infatti, i sigilli doganali erano intatti. I clandestini si erano inseriti nel rimorchio dopo aver tagliato il telone nella parte superiore.

I sei sono stati accompagnati al comando della polizia locale per l'identificazione. Dopo essere stati rifocillati presso il comando con alimenti e bevande, sono stati accompagnati in Questura a Milano, all’ufficio immigrazione, per le foto.

I clandestini erano sbarcati a Catania, richiedenti asilo. Per 5 di loro è scattato l'invito a presentarsi presso la Questura indicata al momento dello sbarco. Il sesto è stato invece accompagnato in una struttura di accoglienza in quanto minorenne.