Pesce d’aprile, oggi è il giorno degli scherzi. Le dieci beffe più famose in Lombardia

Milano, 1 aprile 2024 – Occhio a quanto leggerete o sentire oggi lunedì 1° aprile 2024: il rischio bufala è altissimo. “Il pesce d’aprile” è una fake che si perde nella notte dei tempi e che nell’era di internet e soprattutto ai social è dilagato. Non solo oggi a dire il vero ma questo lunedì 1° aprile è più a rischio burla di altri giorni.

Avvisati siete stati avvisati, quindi se abboccate all’amo non lamentatevi.

Tradizione e storia

Il “pesce d’aprile” piace ed è diffuso con varie forme e usanze in tutto il mondo, in particolare nei Paesi di cultura e origini anglosassoni, e ovviamente molti ne rivendicano la paternità. Spesso è legato a feste molto più antiche celebrate per l’equinozio di primavera. Tra le poche certezze è che in Europa i festeggiamenti del primo d’aprile hanno origine francese e compaiono alla fine del 1500 subito dopo l’adozione del nuovo calendario Gregoriano nel 1582. Prima di allora il Capodanno era celebrato tra il 25 marzo e il 1° aprile. Pare che non tutti si fossero abituati al cambiamento e che continuassero a festeggiare il Capodanno “sbagliato” meritandosi l’appellativo di sciocchi aprile. In Italia il “1° aprile” è più recente, tra il 1860 e il 1880, quando a Genova si diffuse la tradizione francese.

Perché il pesce?

Il simbolo del pesce? Probabilmente perché qualcuno non lo ritiene un animale intelligente e soprattutto abbocca all’amo. Per altri alle beffe ai pescatori che tornavano con la barca vuota essendo una stagione poco adatta a riempire le reti.

Le burle più belle

Visto che “pesce d’aprile” piace un po’ in tutto il mondo, le burle sono tantissime: dai pinguini volanti agli spaghetti che crescono sugli alberi; dalle terzine di Dante anti Juventus alla birra trasparente sino agli hamburger per i mancini

Il pesce d’aprile in Lombardia

E in Lombardia quali sono stati i “pesce d’aprile” più belli o riusciti fatti da giornali, radio, social. L’elenco è lungo e noi ne abbiamo scelti dieci