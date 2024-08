Da inizio anno 37 pedoni morti in strada: Lombardia maglia nera

La Lombardia è al primo posto tra le regioni italiane per il numero di decessi di pedoni, con un totale di 37 vittime dall'inizio del 2024. Questo dato, che include anche un decesso avvenuto la scorsa settimana, emerge dal monitoraggio dell'Osservatorio Pedoni Asaps-Sapidata, che registra e analizza gli incidenti mortali che coinvolgono i pedoni, gli utenti più vulnerabili della strada.

A seguire nella classifica, il Lazio e la Campania si trovano a pari merito al secondo posto con 29 decessi ciascuna, evidenziando un allarmante livello di pericolo per i pedoni anche in queste regioni. In tutta Italia, dall'inizio dell'anno, sono già 241 i decessi, con 163 maschi e 78 femmine, di cui 138 avevano più di 65 anni, quasi il 60% del totale, con una strage di anziani anche in questi mesi estivi.