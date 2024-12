Brescia, due ottantenni falciate da uno scooter: gravi in ospedale

Brescia - Attraversano la strada sottobraccio e uno scooter le falcia in pieno. Ora sono entrambe ricoverate in ospedale con fratture multiple. E' l'incidente capitato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, a due anziane, investite a Brescia.

Le signore, una di 81 anni, l'altra di 85, stando alla prima sommaria ricostruzione dei fatti poco dopo le 17 stavano passando da un lato all'altro di via XX Settembre, all'incrocio regolato dal semaforo in corrispondenza con via Ferramola, quando sono state centrate da uno scooterone condotto da un cinquantenne. L'impatto è stato violento e le nonnine sono state scaraventate a terra.

A soccorrerle, due ambulanze e un'automedica, che le hanno accompagnate in codice giallo in Poliambulanza e all'ospedale Civile. Avrebbero riportato varie fratture e lesioni, e le loro condizioni, soprattutto in considerazione dell'età avanzata, sono ritenute critiche. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Locale, cui spetterà il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e l'addebito della responsabilità. Sarà da accertare se l'attraversamento da parte delle ottantenni sia avvenuto con il semaforo rosso - come parrebbe stando alcune testimonianze, ma ancora non vi sono certezze - oppure con il verde.

Anche l'uomo che guidava lo scoter è stato medicato sul posto e sottoposto all'alcol test, come da prassi. Il ring è rimasto bloccato a lungo per consentire i soccorsi e la circolazione nel tardo pomeriggio è andata in tilt.