Orzinuovi: dov’è Chaimaa, scomparsa il 4 aprile? Una traccia porterebbe a Bologna

Orzinuovi – Che fine ha fatto Chaimaa? Se lo chiedono in molti a Orzinuovi, paese della Bassa bresciana, dove è di casa una quindicenne di orgine marocchina che da una settimana ha fatto perdere le tracce di sé.

La sparizione

La ragazzina, studentessa al secondo anno all'istituto Cossali, indirizzo ragioneria, martedì 4 aprile era uscita per recarsi a scuola ma in classe non ci è mai arrivata. I carabinieri della compagnia di Verolanuova, impegnati nelle ricerche, non hanno dubbi: si è trattato di un allontanamento volontario della giovane, non nuova a fughe da casa, anche se mai per periodi così prolungati. Nel caso specifico Chaimaa sarebbe scappata dopo avere litigato con i genitori, i quali le avrebbero imposto un utilizzo razionato del cellulare in seguito a uno scarso rendimento scolastico. Il caso della scomparsa sarà affrontato anche domani, mercoledì 12 aprile, dalla Tv 'Chi l'ha visto?', la cui redazione è stata contattata dalla madre e dal padre della giovanissima, in forte apprensione.

La descrizione

Chaimaa, alta un metro e sessanta, minuta, lunghi capelli scuri, era uscita appunto la mattina dello scorso martedì senza smartphone e senza documenti. Indossava un giubbino nero e una tuta nera con strisce bianca marca Lacoste, e uno zaino.

L'adolescente sarebbe stata avvistata alla fermata dei pullman e ad alcune amiche avrebbe riferito che si sarebbe recata a Bologna da conoscenti, ma al momento non è dato sapere se la circostanza sia reale, o meno. Nel corso degli ultimi giorni si sono registrati altri avvistamenti, ma per ora non c'è conferma che si trattasse della ragazzina. Le ricerche, dunque, proseguono a tutto campo.